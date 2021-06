Commercial Cargo Droid Arrives At The ISS

Thomas Pesquet: Dragons come in two versions, crew and cargo! We were re-supplied yesterday by the cargo version, now docked to our zenith port (the highest point on the International Space Station).

It seems easy to say like that, but manoeuvring two spacecraft for rendezvous at the speed and altitude at which we fly is no easy feat. The trajectory is similar as the one we took ourselves, and relative GPS and a laser range finder are used. Megan and Shane were monitoring the approach from our usual viewpoint, the Cupola. It's so special to see a tiny dot chasing us, getting bigger and manoeuvring around us until it's hovering so close and perfectly still, before it makes final approach. For the last 20 meters it felt like we could touch it, and also that it was alive. I know it's called Dragon, but the black and white makes me think of an Orca... if Elon likes the name for a new vehicle, I have dibs on the first flight!

L'événement du weekend sur la Station : l'arrivée hier du cargo ravitailleur Dragon ! Amarrage automatique pour ce modèle de cargo, donc un peu moins de boulot de notre côté pour l'accueillir que si on avait dû l'attraper avec le bras robotique. Cela ne veut pas dire pour autant que les manœuvres de rendez-vous entre les deux vaisseaux à une telle vitesse et altitude ont été faciles à réaliser... La trajectoire est similaire à celle que nous avons empruntée nous-mêmes pour notre arrivée sur la Station, et une navigation relative et un viseur laser ont été utilisés. Megan et Shane s'étaient postés dans la Cupola pour surveiller l'arrivée. C'est très spécial d'observer l'approche : un point minuscule nous poursuit, grossit de plus en plus, se met à manœuvrer autour de nous, a l'air de s'immobiliser et enfin entame son approche finale. Dans les 20 derniers mètres on aurait dit qu'on pouvait le toucher et qu'il était vivant ! Il porte le nom de Dragon, mais le noir et blanc m'évoque plutôt un orque...

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



