Thomas Pesquet: A study in swirls: the clouds seem to spread out like a curtain to let us admire the islands underneath. Thanks, mother nature!

5 pétales de fleurs se sont ouverts courtoisement pour nous laisser admirer ces îles sous le voile nuageux.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



