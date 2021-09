Canadarm2 And DEXTRE Seen Against The Nightside Of Earth

Thomas Pesquet: The SSRMS, also known as Canadarm2 for those who don't like acronyms, and DEXTRE, the two-armed smaller robot, hanging out in front of our window and lighting up their red lights at night. Feels like the deck of a ship in the night!

Ici on aime les acronymes : l'autre nom du bras robotique Canadarm2, c'est SSRMS. Le manipulateur robotique encore plus compliqué, qui a 2 bras et s'installe à l'extrémité de l'autre, c'est DEXTRE. Avec leur lumière rouge, devant notre hublot, ils donnent parfois l'impression d'être sur le pont d'un bateau qui voguerait de nuit.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



