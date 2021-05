Black And White City In The Snow With Blue

This time I am on the Space Station during Summer. It doesn't change anything for us up here (the temperature is kept at a stable and cozy 20 degrees), but for the photos we take of Earth it is very different!

I took many snowy pictures during Proxima, but less now. This city in China looks beautiful in black and white, even though it is a colour picture!

Cette fois c'est une mission d'été ! Ça ne change pas grand-chose pour la température intérieure de l'ISS (extérieure non plus en fait), mais pour les photos, c'est très différent. J'avais beaucoup de paysages enneigés il y a 4 ans, moins aujourd'hui. Vous me direz que c'est l'hiver dans l'hémisphère Sud et vous avez raison. Mais on y trouve beaucoup moins de terres émergées sous les latitudes qui reçoivent de la neige que dans l'hémisphère Nord. Cette ville chinoise est l'exception qui confirme la règle, et j'apprécie particulièrement les effets de texture et de noir et blanc qu'elle nous procure.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

