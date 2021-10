Arrakis - Dune - Sahara (Earth)

Thomas Pesquet: Dunes in the Sahara. Even though Frank Herbert wrote Dune before the first colour images of Earth were available, I imagine these images are much like how he imagined Arrakis.

Les dunes du Sahara. Bien que le roman de Frank Herbert ait été écrit avant les premières images satellite en couleur de la Terre, je suis sûre que ces images représentent assez fidèlement la façon dont il imaginait Arrakis.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



