Aurora galore! By now I've seen quite a few but we won't see any for many, many, years (possibly never again in my lifetime), so it deserves to be shared.

Overdose d'aurore australe ? Pas possible, et quand bien même ce serait le cas, la mission finit bientôt alors je ne vais pas me priver.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

