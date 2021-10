An Offworld Human And His Home Planet

(Shot with Apple iPhone 13 Pro Max) Thomas Pesquet: I have always believed it is best to listen to scientists and experts on topics.

A unique digital conference is starting today where scientists from all over the oceans propose solutions and present their latest findings in the run up to the United Nations climate change conference.

All waters are connected, and from space you can see that no maps do our planet justice: we really are an ocean planet. Oceans form a huge part of our ecosystem. There are 7 people in space right now, 7 billion people on Earth, but many more living organisms in the oceans by far, without them climate change would be worse. To protect it, we must understand it. oneoceanscience.com/ #OneOceanScience

🔵 🚨 Une évidence, et pourtant c'est seulement avec le recul depuis la Station que ça m'a vraiment frappé : il n'y a en fait qu'un seul immense océan interconnecté... même si on le divise en différents noms géographiques par commodité. Et il est tout simplement indispensable à la bonne santé de la planète bleue : c'est à la fois notre thermostat et notre . Pourtant on a tendance à l'oublier quand on parle du changement climatique, alors qu'il le subit de mille manières, et pas seulement à travers la montée du niveau de la mer. Et le comble avec cet oubli fréquent, c'est que l'océan peut justement fournir des solutions pour combattre le changement climatique ! Alors en amont de la COP26, des scientifiques du monde entier unissent leur voix pour témoigner de leurs recherches essentielles en quelques mots et très concrètement. Ce sont eux qu'il faut écouter, et j'espère que mon témoignage depuis l'espace permettra de les mettre en avant. Ecoutons-les... et montrons aux décideurs qu'ils ont notre soutien ! 💪 🌊 ➡️ oneoceanscience.com/ #OneOceanScience

