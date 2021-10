Amu Darya As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: A fertile area in a desert region, by the Amu Darya river. Rivers bring water, and water brings life and food.

🌾🐐🌱🐄If there is one thing I have noticed this mission it is that agriculture and pastures come in all shapes and sizes, maybe being @FAO good-will ambassador made me more aware of the #CropArt in the 🌍🌏🌎. It is logical because humans all over the world need food security, and throughout our changing landscapes the need to grow food doesn't change. Crop fields and pastures come in many shapes and sizes: round, square, in-between and landscape-changing or river-diverting, and in deserts. As our climate changes we need to adapt and farm differently as necessary to ensure healthy food for all.

Le fleuve Amou-Daria, en Asie centrale, observé avec différents niveaux de zoom. On devine que les habitants voisins utilisent avec reconnaissance cette 💧 pour l'agriculture : la zone semble très fertile au milieu d'une zone plutôt désertique. 🌾🐑🌱🐄 Une chose qui m'a particulièrement marqué pendant cette mission, c'est l'incroyable diversité de formes et de couleurs des champs d'agriculture et des pâturages de par le monde. 🌍🌏🌎 Peut-être que devenir ambassadeur de la FAO m'y a rendu plus attentif... Leur omniprésence sur Terre est évidemment liée au besoin de sécurité alimentaire des populations, et malgré leur immense variété, une chose ne change pas : on a besoin de faire pousser de la nourriture. Des champs et des prairies ronds, carrés, autour des rivières, dans les creux des vallées, dans les déserts, qui transforment le paysage. À mesure que notre climat change, nous devons nous adapter et apprendre à cultiver différemment pour garantir une alimentation saine pour tous. #WorldFoodDay #ArtGriculture

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

