A Dragon In The Sun

Thomas Pesquet: After being with us for just over a month, and another day's delay due to bad weather at the splashdown site, today we said farewell to our Cargo Dragon-22.

It undocks automatically and flies away on its own (under constant monitoring) for a splashdown in two days. A very similar mission profile to our own Crew Dragon! These pictures could be from its docking in June... can you tell if Dragon is arriving or leaving, or even which picture shows a Crew Dragon or a Cargo Dragon?

À peine un mois avec nous et le cargo Dragon 22 s'en va déjà ! Toutes les étapes de son départ jusqu'à son retour sur Terre (enfin... sur mer vu qu'il amerrit !) sont automatiques, mais sous surveillance constante évidemment. C'est assez similaire à ce que fera notre propre Dragon dans quelques mois (mais lui je ne pourrais pas filmer son départ 😅). Certaines de ces photos ont été prises lors de son arrivée début juin... et d'autres sont celles du Crew Dragon : qui sait faire la différence ?

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

