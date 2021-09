Space Station EVA: Working With Kibo Behind Us

Thomas Pesquet: My first spacewalk without Shane is a wrap, more than happy to be with Aki though!

Even though it was just the two of us outside, we never feel alone, with Mark, Megan and Shane on the inside following and helping, and the best teams on Earth over the radio we felt like an extension of a well-oiled machine! They even saved some 🍹 for us afterwards, #dreamteam. Spacewalks last 7 hours and are like top sport so we need the calories afterwards! The new solar panels are ready to be slotted in to the base structure we assembled, these will be installed sometime next year, handing over to the next team to keep maintaining and improving the station and what it stands for.

Mission accomplie ! La structure pour les futurs panneaux solaires et un nouveau dĂ©perditeur statique sont installĂ©s et fonctionnels ☑ Incroyable d'avoir vĂ©cu ça avec Aki Ă l'extĂ©rieur : c'est le genre d'expĂ©rience qui vous lie encore plus. Et grĂące au professionnalisme de Megan, Mark et Shane Ă l'intĂ©rieur, aidĂ©s par Oleg et Piotr qui se remettaient tout juste de leur sortie Ă eux et avaient du travail tout le weekend, et des Ă©quipes sur 🌎, on ne s'est jamais senti seuls dans le grand vide. (Et on nous a mĂȘme gardĂ© de la 🍩 pour le retour, si ce n'est pas un Ă©quipage de rĂȘve...) (oui, aprĂšs presque 7 heures Ă se mouvoir dans un scaphandre aussi rigide que protecteur, les calories et un dĂźner roboratif sont *trĂšs* bienvenus). Emploi du temps lĂ©ger aujourd'hui pour rĂ©cupĂ©rer, puis retour des expĂ©riences mardi. đŸ’Ș

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

