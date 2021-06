Orbital Pipetting Skills

Thomas Pesquet: Mark's pipetting skills are through the roof! Well not literally.

It's crazy how being an astronaut makes you learn and do so many different things. Mark was working on NASA's Celestial immunity experiment, that requires astronauts to be adept at the laboratory skills... in microgravity! The experiment designers do everything they can to make it as easy as possible as we are not experienced lab workers, but we do what is required, and this is why we spend so much time training for our flights.

Les compétences de Mark avec une pipette sont impressionnantes. Je suis toujours étonné de voir la quantité de choses qu'on apprend à faire quand on devient astronaute : de nouvelles langues, de la mécanique, des techniques de laboratoire, comment utiliser un appareil photo, à piloter des vaisseaux spatiaux, à lancer des nanosatellites... mais ça explique pourquoi notre formation est si longue !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet



