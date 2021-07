Orbital Chocolate

Thomas Pesquet: Fresh food only comes up on new cargo ships. I was so happy to see some of my personal selection I took a picture 😋 As you can see, fresh is a word used lightly (no pun intended).

Almost all our food is freeze-dried, canned, dry or has a naturally long shelf-life. Still it is an important part of the day. Our next cargo mission doesn't arrive until half way through August... 😊

Les seuls moments où on reçoit des aliments frais, c'est quand un nouveau cargo de ravitaillement arrive. J'étais si heureux de voir mes friandises préférées 😋 Bon, frais, c'est peut-être un peu exagéré : quasiment tout ce qui monte à bord de l'ISS est lyophilisé, en conserve, séché, ou éventuellement ce sont des choses qui restent comestible longtemps naturellement. Notre prochain cargo de ravitaillement n'arrivera pas avant mi-août... j'ai hâte 😁

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



