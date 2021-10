Muscle Cell Research Conducted On The International Space Station

Thomas Pesquet: Aki working on the Anti-Atrophy experiment in the JEM.

As our muscles waste away in space (resembling the progress of many muscular diseases on Earth) but thankfully we return to normal once we are back on firm ground, this process is very interesting for researchers. If they can understand why first of all we lose our muscle, and then how we get it back it could help people who have muscular problems. This experiment is looking at the process on a cellular level and is specifically testing atrophy inhibitors to stop muscles wasting away, called C14Cblin (it seems biologists also like their acronyms), but also a muscle accelerator to grow muscles back, called Celastrol. Here space is used as a quick way to check processes that would require more time on Earth!

Aki travaille dans le JEM sur une expérience contre l'atrophie musculaire. Nos muscles fondent à vitesse grand V dans l'espace. Les processus à l'œuvre sont semblables à ceux de nombreuses maladies musculaires sur Terre mais, d'une part ils sont très rapides, et d'autre part on a la chance de récupérer très vite aussi une fois de retour au sol. Par conséquent, nos muscles intéressent énormément les chercheurs qui veulent comprendre ces phénomènes pour aider les malades. Ici, l'expérience observe les cellules musculaires et plus particulièrement un inhibiteur de l'atrophie nommé C14Cblin ainsi que le Celastrol, un composé chimique qui pourrait aider les muscles à repousser.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

