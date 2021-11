Five Chili Peppers, Some Tic Tacs - And A Spoon - In Orbit

Thomas Pesquet: Pepper harvest! They say you shouldn't play with your food, but after six months with almost no fresh food, and living in weightlessness it is so hard not to be excited.

We ate the peppers after watching them grow for months last Friday, and they were tasty... and a little bit hot 🌶🔥! A huge shout out and thank you to the researchers and engineers at NASA that made this possible, growing food in space is not easy, and was not even possible until a few years ago.

La récolte des piments, enfin, après les avoir regardés pousser pendant des mois ! Je sais qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, mais après 6 mois quasiment sans aliments frais, on était tous très enthousiastes et ce n'est pas une photo spatiale si on ne fait pas flotter quelque chose. La dégustation a été très attentive par ailleurs, puisqu'on a pris des notes pour les chercheurs. Un grand bravo et mille mercis aux scientifiques et aux ingénieurs qui ont travaillé sur le projet : c'est très difficile de faire pousser des végétaux dans l'espace, et c'était le végétal le plus complexe jamais produit sur l'ISS... sans doute le plus pimenté aussi !!

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.