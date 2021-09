First Spacewalk To Configure Nauka

Thomas Pesquet: Pyotr in the blue stripes doing his stuff at the base of the MLM module on the first spacewalk. They were connecting power and ethernet cables.

This picture gives a sense of how large the module is. You can fit a lot of Pyotrs in there, or more importantly a lot of science experiments and life support equipment 😊 It was the first of many spacewalks to connect and finish installing MLM, and Oleg and Pyotr had a long, long day yesterday. They started at 6:30 our time to prepare for the spacewalk, had a short lunch break, left the Station at 14:41 and returned at 22:35 spending almost eight hours outside! Mark, as the third crewmember of the Soyuz, was the one helping out on the Russian segment. He speaks great Russian and has all the skills, Aki was here to help out as well, and me to take pictures as usual (I've become the Expedition's official photographer it seems). Oleg and Pyotr are scheduled to do the same again on Thursday, around ten more spacewalks are planned for MLM/Nauka installation!

Avec ses rayures bleues, Piotr est occupé à ses branchements au pied du module MLM. Je trouve que cette photo donne une bonne idée de l'échelle, MLM est un vrai immeuble ! On pourrait mettre un paquet de Piotr à l'intérieur, ou mieux : beaucoup d'équipements scientifiques et technologiques 😊 La première d'une longue série de sorties extravéhiculaires s'est déroulée hier pour connecter et continuer l'installation de MLM. Oleg et Piotr ont eu une très, très longue journée. Ils ont commencé à se préparer à 6h30, et après une courte pause déjeuner sont sortis de la Station à 14h41 pour n'y revenir qu'à 22h35 😳 En tant que 3e membre de l'équipage Soyouz, c'est souvent Mark qui aide sur le segment 🇷🇺 - en plus il est très doué et il parle plutôt bien le russe. Aki est venu donner un coup de main aussi, et en tant que photographe officiel ™ de la Station (oui c'est mon titre maintenant), je suis passé immortaliser la scène. La prochaine sortie est prévue jeudi pour Oleg et Piotr, il en reste environ une dizaine...!

Credits: ESA/NASA larger image

