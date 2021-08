Entering Nauka

Thomas Pesquet: We got to open the hatch to MLM yesterday! It's pointing towards Earth so the majority of the time that will be down for us on the International Space Station: doesn't it look like a submarine hatch or a bunker entrance?

On a ouvert l'écoutille de MLM hier ! Il pointe vers la Terre, donc ça veut dire que la plupart du temps il sera sous la Station (sauf quand on l'incline pour effectuer certaines manœuvres) - ça donne d'autant plus l'impression d'un sas de sous-marin ou de l'entrée d'un bunker, non ? Quelques photos également de Piotr et Oleg aux manettes du système d'amarrage manuel. Bravo à eux pour ces derniers jours pas de tout repos, compétences et sang-froid de première classe !



Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



