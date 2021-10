Dinner For Ten In Orbit

Thomas Pesquet: Dinner with everybody. Our new crewmembers Klim and Yulia work all day to shoot scenes for their movie, and our cosmonaut friends help them out a lot.

I can't wait to see the final product! The tradition of our very special ship is to dine all together at least once a week, and it's fun to see new faces and hear new stories after five months in our small family. Kind of a warm-up round for resuming social life on Earth in a few weeks!

Dîner à 10, c'est notre quotidien depuis une semaine. Nos nouveaux membres d'équipage Klim et Yulia tournent toute la journée les scènes de leur film, et les 3 cosmonautes les aident - et jouent même leur rôle à l'écran. On a tous hâte de voir le résultat ! La tradition à bord de la Station c'est qu'on dîne ensemble au moins une fois par semaine, et c'est agréable de voir de nouvelles têtes et d'entendre de nouvelles histoires après 5 mois en famille. Ça sert en quelque sorte d'échauffement avant le retour à la vie sociale dans quelques semaines !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.