Cosmonaut On A Spacewalk

Thomas Pesquet: Anybody who thinks that spacewalks are a walk in the park are wrong!

When I took these photos Pyotr was balanced on the end of the Strela - a telescopic crane - operated by Oleg. Our Russian colleagues got up in the early hours for this spacewalk preparing for a new module arrival. They returned inside in the afternoon - a hard day's work!

Que ceux qui pensent que les sorties extravéhiculaires ne sont pas effrayantes lèvent la main ! En prenant cette photo de Pyotr qui se balançait suspendu au bout de la Strela (une grue mécanique manœuvrée par Oleg), je me disais qu'il avait le cœur bien accroché ! Nos deux collègues russes ont quelques travaux à réaliser pour préparer la Station à l'arrivée du nouveau module scientifique. Ils se sont levés au milieu de la nuit pour enfiler leur combinaison, sont sortis au petit matin et rentrés dans l'après-midi. Une bonne grosse journée de travail, en somme. :)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



