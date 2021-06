Columbus Module Bathed In Plant Growth Hues

Thomas Pesquet: This is what Columbus looks like at night now that all our experiments have arrived! The pink light is not for our evening mood, it's for a plant growth experiment, as it improves the crop yields.

More about the experiments some other day (so many have arrived we can't even turn without bumping into one 😀), but I include a picture of Columbus before setup for our comparison purposes (kind of like a before/after advertisement).

La nuit, le laboratoire européen Columbus prend une teinte... rose ! C'est indispensable pour les plantes qui y sont cultivées. Elles donnent leur meilleur rendement avec cet éclairage qui met (en prime) une ambiance boîte de nuit (pour ceux qui se rappellent à quoi ça ressemble, après un an de confinement). Avec toutes les expériences qu'on a reçues le weekend dernier, Columbus est un tantinet plus rempli qu'avant (je vous remets une photo si vous voulez comparer 😉)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

