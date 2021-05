Checking Up On A Space Station Payload Rack

When we talk about "racks" on Space Station, this is what we mean: contained volumes with a rounded back (that fits against the module shell) and a flat front (facing the inside of the modules).

They can contain science equipment (microscopes, freezers and fridges, centrifuges, furnaces, etc etc etc, the list is endless), Space Station systems (water reclamation, carbon dioxide removal, avionics and computers), or simply places to store things. Shane was doing deep maintenance on an air conditioning rack, and yes weightlessness helps manipulating these beasts!

L'intérieur de la Station est organisé en compartiments, du format d'une armoire normande ou d'une cabine téléphonique, au contenu divers et varié - équipements de recherche bien sûr (microscopes, congélateurs, centrifuges, fours et j'en passe), mais aussi des calculateurs, des systèmes de traitement de l'eau ou de l'air, et tous les innombrables équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'ISS... ou tout simplement des espaces de rangement. Dans tous les cas, les compartiments ont un fond arrondi, pour épouser la forme courbée de la coque des modules, et un devant plat, correspondant donc à la paroi intérieure. Connaître l'emplacement et le contenu de chaque compartiment et savoir utiliser et réparer les systèmes qu'ils contiennent fait partie de notre entraînement sur Terre, même si très souvent on se repose sur les experts au Centre de contrôle pour nous aider et nous guider. On voit bien ici à quoi ressemble un compartiment une fois tiré de sa cachette ; Shane avait besoin d'accéder à l'ensemble d'un de nos systèmes de climatisation pour une opération de maintenance.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

