Artistry In The Service Module Solar Panels

Thomas Pesquet: Stranges shapes but not #CropArt: sometimes beauty is closer than 400 km below, as illustrated by the Russian service module's solar panels in close-up.

Toujours des formes étranges mais bien plus proches de nous cette fois-ci : ce sont les panneaux solaires du côté Russe de la Station spatiale, à 400 km au-dessus de vos têtes, quasiment à portée de main pour nous...

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

