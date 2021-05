The View From Space: Mongolia Earth Art

Often the least-populated areas are the most beautiful - in this area in central Asia the snow is still covering mountains like a film of dust before spring melts it away.

Parfois, ce sont les zones les moins peuplées qui sont les plus belles (ne serait-ce pas même une règle générale ? - démonstration avec l'Asie centrale : ici un lac et des montagnes qui résistent encore au printemps en Mongolie

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.