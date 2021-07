Seeing A Ferrari Logo On The Roof - From Orbit

Thomas Pesquet: Near Abu Dhabi, this tiny red dot caught my eye and its the Ferrari theme park or museum (at least it has the logo on the roof).

Sustainable Development Goal 9 is to build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Infrastructure is one thing that stands out from space, from canals to highways to roads in the desert, it is obvious how humans have shaped our world to improve travel.

This is not surprising because infrastructure is everything: the more connected people are, the more ideas flow. From canals, to railways to highways to aircraft and spacecraft, the world is getting smaller, but will the advantages be accessible to all? We must ensure that they are!

Prs d'Abou Dabi, un petit point rouge a attir mon attention, a a l'air d'tre un muse ou un parc thme ddi aux ferraris ? En tout cas un truc avec le logo de cette marque sur le toit !Le 9e objectif de dveloppement durable a pour but de btir des infrastructures rsiliantes, de promouvoir une industrialisation inclusive et durable, ainsi que de favoriser linnovation. Souvent les infrastructures lies aux transports se remarquent assez bien depuis lespace : des canaux aux autoroutes, en passant par les chemins jusque dans les dserts, on voit que ltre humain a faonn le monde pour amliorer les dplacements.

Plus on est connects les uns aux autres, plus les ides circulent et moins on passe de temps voyager. Dune certaine faon, voyager permet dapprendre normment, de gommer des diffrences, mettre les choses en perspective ou mme dsamorcer les antagonismes entre nations mais est-ce que ces bnfices sont accessibles tous ?

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

