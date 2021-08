Orbital View Of Smoke Over The Mediterranean

Thomas Pesquet: Forest fires extending their smoke over the Mediterranean Sea and tropical storm Elsa that formed a few weeks ago.

Two (scary) examples of extreme weather effects. Goal 13 of the Sustainable Development Goals is: Take urgent action to combat climate change and its impacts. As we circle Earth we often see the results of extreme weather and even from hundreds of kilometres away the view is devastating. Regardless of how it is happening we need as a species to think of how we can continue to live in union with our planet and environment. There are clear ways forward, and as a rational person it seems like a good idea to listen to the experts that work on climate change on a daily basis.

Le genre de vue qui fait mal au cœur et qui te fait appeler tes coéquipiers pour qu'ils te rejoignent derrière le hublot... Même si on est loin depuis la Station, les phénomènes météo extrêmes sont effrayants : on sait que leur fréquence accrue et leur ampleur sont dues au réchauffement climatique et que des gens sont menacés au moment même où on les observe depuis l'orbite de la Terre. Deux exemples récents : feux de forêts en Turquie ces derniers jours, avec la fumée qui porte loin jusqu'à la Méditerranée, et l'ouragan Elsa dans les Caraïbes le mois dernier. L'objectif de développement durable n°13 de l'ONU est clair : prendre *d'urgence* des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Des pistes pour agir, il y en a, et moi qui suis plutôt rationnel ça me paraît plutôt une bonne idée d'écouter les experts dont c'est le travail au quotidien.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

