Observing Earth's Agriculture From Orbit

Thomas Pesquet: A sight we see often while flying over our planet: peas in the desert, a Pacman invasion, or Earth's record collection?

The shapes are of course agriculture, using fossil water pumped up from km below the surface and spread to the crops from the centre in a circular formation. In areas where fresh water is scarce this is one way of growing food, that like all life relies on water to flourish. Their location might seem random, but they follow the underground reservoirs.

Des formes qu'on aperçoit souvent en survolant notre planète : on dirait une collection de vinyles géants... ou une invasion de Pacman 😨 Il s'agit de champs agricoles irrigués, au milieu de zones très arides. Ils utilisent de l'eau fossile pompée à des kilomètres sous la surface, qui est ensuite répandue sur les cultures à partir du centre, à l'aide d'un grand bras qui décrit un cercle. Dans les régions où l'eau douce est rare, c'est une façon faire pousser sa nourriture... Pas d'eau, pas de vie !!! L'emplacement de ces zones peut sembler aléatoire, mais ils suivent les nappes souterraines.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

