Madagascar's Betsiboka River Seen From Orbit

Thomas Pesquet: Arriving on the coast of Madagascar, you're greeted by the unbelievable tones of red... the Betsiboka river mouth, and its unbelievable (but true) veins of red flowing into the sea for dozens of kilometers.

I took almost the exact same picture during Proxima and people have since explained to me that the red is an example of dramatic erosion - soil that is washing away from rainfall into the river and the Sea. The beautiful colours I see from space is actually a consequence of very concerning land loss. A focus of this year's World Environment Day is on erosion and how the #GenerationRestoration can get active to limit the effects and preserve our environment. www.worldenvironmentday.global

Un des plus beaux pays du monde sans aucun doute : Madagascar ! On est accueilli par l'embouchure de la Betsiboka, qui déploie de magnifiques veines rouges sur des dizaines de kilomètres. J'avais pris la même photo pendant ma première mission sans savoir d'où venait cette flamboyance. Les internautes m'avaient appris qu'elle était malheureusement causée par la très forte érosion causée par la déforestation massive. Sans les racines des arbres pour ancrer le sol, à chaque précipitation des vagues de sédiments se déversent dans le fleuve jusqu'à l'océan... Un phénomène dramatique que l'on retrouve sur toute la planète : des surfaces de forêts de la superficie de la Station spatiale disparaissent toutes les trois secondes ! La FAO fait un travail remarquable pour la restauration de ce type d'écosystème, leurs experts ont les arguments et les propositions pour renverser la tendance : www.worldenvironmentday.global/fr/propos/restauration-des... 💪 #GenerationRestoration #WorldEnvironmentDay

