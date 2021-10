La Palma Lava Flows Seen From Space

Thomas Pesquet: The volcano in #LaPalma continues to look impressive. The lava shines more brightly than the street lights as it makes it way to the Atlantic Ocean.

El volcán de #LaPalma sigue teniendo un aspecto impresionante. La lava brilla más que las luces de la calle en su camino hacia el Océano Atlántico.

Le volcan de la Palma est toujours aussi impressionnant, avec ses coulées de lave brillantes qui s'écoulent non loin des lumières des villes. 😳

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



