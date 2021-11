Thomas Pesquet: Earth rt or Rorschach test? To me this salt lake in Iran looks like a butterfly... or a moustache?

Est-ce que c'est de l'art ou un test de Rorschach ? 🤔 Ce lac en Iran me fait penser à un ... ou peut-être à une moustache ? 🇮🇷

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image

Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.