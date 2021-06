Elephant Butte Reservoir Seen From Space

Thomas Pesquet: An early morning pass over USA. The most vivid and contrasted colours are obtained in the middle of the day, but I like the shadows and pastel tones of the early morning. Beauty is in the eye of the beholder!

Passage matinal au-dessus des États-Unis. Les couleurs sont plus vives et brillantes en milieu de journée, mais j'aime les teintes pastel et les ombres longues des premières heures du jour. Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas :)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



