Diego Garcia Viewed From Orbit

Thomas Pesquet: Diego Garcia, I didn't know the island is a military base, but you learn something new everyday, look up its history on your own!

L'atoll Diego Garcia. Je ne savais pas que cette île était une base militaire, on en apprend tous les jours. www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/07/Diego_Garcia

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet/W. Harold Larger image



