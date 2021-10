Crimean Salt Lakes Seen From Space

Thomas Pesquet: Salt lakes at the base of the Crimean peninsula.

A bit of colour on this Saturday. The shades of pink are incredible! Circular and square #CropArt frame the lakes with a dotting of clouds adding a 3D effect like icing on a cake! 😀

Marais et marais salants Ă la limite de la pĂ©ninsule de CrimĂ©e pour un samedi colorĂ©. Les multiples teintes de rose sont Ă©blouissantes, les champs ronds et carrĂ©s apportent une touche artistique supplĂ©mentaire et les nuages donnent un peu de relief. La photo spatiale classique, en fait 😉



Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



Please follow SpaceRef on Twitter and Like us on Facebook.