Argentina's Upsala Glacier Seen From Orbit

The Upsala glacier in Argentina. The majestic spectacle with slow ice waves that flow into the blue water is beautiful but also worrying.

Glaciers are getting smaller and this is noticeable by astronauts in space but more importantly from Earth observation satellites that monitor their progression for scientists who to interpret and take conclusion on climate change.

Le glacier d'Upsala, en Amérique du sud, s'étend de la frontière entre le Chili et l'Argentine au parc national Los Glaciares. Le spectacle des glaciers est à la fois majestueux, avec ses lentes vagues de glace qui se déversent dans une eau dont la teinte de bleu trahit la température, mais aussi inquiétant. Partout, ils reculent, ce qui est tout à fait visible depuis l'espace, non seulement à l'œil nu, mais surtout grâce aux satellites d'observation dont les instruments spécialisés et les orbites répétitives permettent aux scientifiques de confirmer le réchauffement climatique.

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



