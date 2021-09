A Shimmering Amphitheatre As Seen From Space

This area, between Peru, Chile, Bolivia, is an infinite source of magical shapes and striking colours.

Thomas Pesquet: Andes again. This area, between Peru, Chile, Bolivia, is an infinite source of magical shapes and striking colours. Do you prefer a burgundy red lake, or a neon blue amphitheatre?

Les Andes à nouveau parce que c'est magnifique. Dans cette zone entre le Pérou, le Chili et la Bolivie, on trouve des myriades de couleurs. Est-ce que vous préférez un lac bordeaux ou un amphithéâtre bleu néon ?

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

