Venice As Seen From Space

Venice Italy's floating city and one of the world's most iconic.

Thomas Pesquet: Most of us know it for its watery canals, bridges and melodic gondoliers 🎶 but the unsung heroes of Venice are actually thick wooden planks That's not an insult by the way, when the city was established, stakes of alder wood from nearby forests were driven deep into the lagoon to support construction. Salt water and a lack of air hardened and protected this wood from damage and rot and most of the city's buildings still rely on these clever historic foundations ⛪️🏠 Now one of the biggest challenges Venice faces (aside from climate change, which is huge) is human movement stirring up the water. Earlier this month, a ban on large vessels came into force, stopping cruise ships from entering the lagoon and hopefully helping to sustain this UNESCO site for the future

Venise !😍 La cité flottante de l'Italie 🇮🇹 et l'une des villes les plus iconiques au monde. La plupart d'entre nous la connaissons pour ses canaux, ses ponts et ses gondoliers mélomanes... mais les héros méconnus de Venise sont en fait d'épaisses planches de bois Quand la ville a été construite, des pieux en aulne venant des forêts voisines ont été enfoncés profondément dans la lagune pour soutenir la construction. L'eau salée et l'absence d'oxygène ont solidifié le bois et l'ont protégé. Une majeure partie de la ville s'appuie toujours sur ces fondations ⛪️🏠 Venise fait face aujourd'hui a un immense défi (outre ceux apportés par le changement climatique) : les mouvements d'eau dus au passage des bateaux de croisière. Il y a quelques semaines, la ville a interdit leur entrée dans la lagune. Espérons que ce soit efficace pour préserver ce site UNESCO www.esa.int//ESA_Multimedia/Images/2021/08/Voluminous_Venice

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet Larger image



