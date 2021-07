Antarctica As Seen From Orbit

Thomas Pesquet: These are not clouds, they are icy mountains! Megan claimed to have spotted Antarctica, and we doubted her, fools! The next day she studied our trajectory and calculated the right timing to look out the window, and guess what, we could all see it with our own eyes (and a camera).

I had never seen Antarctica from space (neither from Earth, mind you) and I was convinced it's too far south for us to catch a glimpse from the Space Station. Guess what, I should have checked my facts (please always do that, people). Well done Megan.

Ce ne sont pas de nuages, ce sont des montagnes de glace ! Megan était persuadée d'avoir aperçu l'Antarctique et on a tous douté d'elle. Le lendemain elle a étudié notre trajectoire pour calculer le moment précis où regarder par le hublot... et devinez quoi, on a vu le continent glacé de nos propres yeux. Je n'avais jamais photographié l'Antarctique depuis l'espace (ni depuis la Terre réflexion faite), et j'était persuadé que c'était trop loin de notre trajectoire : c'est le continent le plus au sud de la Terre ! C'est aussi le moins peuplé : un peu comme la Station spatiale internationale, il est habité uniquement par les membres d'expéditions scientifiques. J'aurais dû vérifier (comme sur internet, vérifiez avant d'affirmer ou de partager !). Bien joué Megan, et maintenant au moins j'ai des photos de tous les continents :)

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image

