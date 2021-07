The Pyramids As Seen From Space

Thomas Pesquet: The pyramids, Cairo airport and the Suez canal, or when #wondersoftheworld meets the #modernworld.

Egypt is one of the most easily recognisable countries and one of the most photogenic places to picture from space! Casting your gaze on the surrounding desert you see beautiful and intriguing shapes but I (nor anyone else) will probably ever see them in real life. The environment is too unhospitable!

Les Pyramides de Gizeh, l'aéroport du Caire et le Canal de Suez : quand les Merveilles du Monde rencontrent le monde moderne ! L'Egypte est vraiment un des pays les plus photogéniques depuis l'espace :) Par contre côté désert pas facile de voir une quelconque frontière... en attardant son regard, on trouve par contre des paysages un peu fantasmagoriques. C'est splendide et intriguant, mais tellement inhospitalier que je ne les verrai jamais de mes propres yeux... et peut-être que personne d'autre non plus !

Credits: ESA/NASA-T. Pesquet larger image



